03 Ocak 2021 Pazar 09:56 | Son Güncelleme:
Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı yapacak!
İzmir ilinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde çalışmak üzere; Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Sosyoloji Bölümü olmak üzere her birinden 1 adet personel alımı yapılacak.
Üniversitenin rektörlüğünden yayınlanan ilana ilişkin son başvuru tarihi ise 13.01.2021 olarak belirtildi.
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