Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı yapacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Sosyoloji Bölümü olmak üzere her birinden 1 adet personel alımı yapılacak.

Üniversitenin rektörlüğünden yayınlanan ilana ilişkin son başvuru tarihi ise 13.01.2021 olarak belirtildi.

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