Katarlılar İstanbul'dan 2 otel birden aldı

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Karaköy’deki tarihi Veli Alemdar Han’da hizmete başladıklarını belirterek, “Katar merkezli şirket, Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi, JW Marriott Istanbul Bosphorus’un yanı sıra Sheraton Istanbul City Center’a da yatırım yaptı. Şirket, her iki oteli toplam 93 milyon euro yatırımla satın aldı” dedi. Marriott International, İstanbul’daki ilk JW Marriott otelini Karaköy’de açtı.

GALATAPORT’A KOMŞU

Köseoğlu, İstanbul’un lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi. Köseoğlu, otelin yer aldığı bölgenin, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan olduğunu anımsattı.

180 YILLIK HAN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Köseoğlu, şunları kaydetti: “180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen Veli Alemdar Han’ın restore edilmesi sonucu turizme kazandırılan JW Marriott Istanbul Bosphorus, misafirlerini ağırlamaya başladı. Otelimizin mülk sahibi Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’da toplam 27 oteliyle hizmet veren Al Rayyan.”