Katar fonları bastırdı kazanan Türkiye oldu

Uzun süredir konuşulan VW’nin yeni fabrika yatırımı için taşlar yerine oturuyor. Bulgaristan ve Türkiye arasında çekişmeli bir yarışa sahne olan yeni yatırım için VW AG Yönetim Kurulu toplantısında kararın Türkiye lehine çıktığı Alman basınında yayımlandıktan sonra resmi açıklama bekleniyor. VW CEO’su Herbert Diess, yatırımı bizzat üstlenip, yeni tesisin kurulacağı ülkeleri tek tek ziyaret etmişti. Herbert Diess yakın zamanda Bulgaristan ve Türkiye ziyaretleri gerçekleştirip, kilit isimlerle konuşmuştu.

KATAR ETKİLİ OLDU

Henüz resmi bir açıklama gelmezken Automobilwoche sitesi Alman basınında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki seçimde Türkiye’nin ipi göğüslemesinde Katar’ın etkisi olduğunu duyurdu. Yayımlanan haberde Volkswagen AG’nin yaklaşık yüzde 17’sine sahip olan Katar fonlarını Türkiye için bastırmasının verilen kararda rol oynadığı vurgulandı. Alman markanın sona eren Wolfsburg Denetleme Kurulu toplantısında yeni tesis için Manisa’nın kesinleştiği de yayılan bilgiler arasında. Vestel fabrikasının yanında yaklaşık 400 dönümlük arazinin yatırım için kullanılacağı, izmir limanına yakınlığı ve demiryolu bağlantısının arazinin içine kadar ulaşmasının seçimde etkili olduğu vurgulanıyor.

TEŞVİKLER MASADA

Alman devinin son yıllardaki anavatanı dışında yaptığı en büyük yatırımlardan olması planlanan yeni tesis için 1.3 ila 2 milyar euro yatırım yapılması bekleniyor. Fabrika için 100 milyon euro tutarında teşvik verileceği de öne çıkan bilgiler arasında.

2022'DE 5 BiN iSTiHDAM

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikada VW’nin bünyesindeki Skoda markasının Karoq SUV modeli ve Seat’ın Ateca üretimi yapılacak. Fabrikanın 2022’de üretime başlaması planlanıyor.

Büyük ortaklık Gölcük’te başladı

Ford Otosan ile Gölcük'te Transport için yapılan anlaşma genişledi. Ford ve VW elektrikli araçlar için ortak üretim yapacak.

İki otomotiv devinin ticari araçlar ve pick-up ile başlayan işbirliği, şimdi elektrikli araçlar ve otonom sürüşe doğru genişliyor. VW daha önce Ford Otosan Gölcük fabrikasında Transporter üretimi yapacağını açıklamıştı. İki şirket 2022’den itibaren özellikle Avrupa pazarlarında satılmak için aynı platform üzerine Transit/Transporter ve daha küçük van olan Caddy/Connect üretimi yapacak. Bu önemli işbirliği sonrasında VW Ford’un ortaklaşa kurduğu şirket otonom araç konusunda uzman olan ABD’li Argo AI şirketinin çoğunluğunu 7.1 milyar dolara devralıyor.

ORTAK PLATFORMDA ÜRETİM

Bu büyük işbirliği sonrasında Ford elektrikli otomobil geliştirmek için VW’nin MEB platformunu kullanacak. VW çatısı altındaki markalarla önümüzdeki on yıl içinde 15 milyon MEB otomobil üretmeyi planlıyor. Bu amaçla, dünyadaki 130 fabrikanın 16’sı (Çin ortak girişimleri dahil) elektrikli otomobil üretimine dönüştürülecek.