Askerlik son durum 2020 uzayacak mı? Kasım celbi uzadı mı? Karar Resmi Gazete'de!

Kasım celbi uzadı mı? Askerlik son durum 2020 uzayacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle askerlerin terhis tarihlerinde değişiklik olması bekleniyordu. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte tüm merak edilenler..

KASIM CELBİ UZADI MI?



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.

HULUSİ AKAR AÇIKLAMIŞTI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.