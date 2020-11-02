Kasım ayı kira artışının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kira sözleşmesi Kasım ayında yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri kasım ayında yapılacak zam oranını araştırıyorlar. Kasım ayı kira artışı 2020 ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

KASIM AYI KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Kasım ayı kira artış oranı 3 Kasım 2020 tarhinde açıklanacak. Kira zammında kullanılacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ:

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,47

Zam bedeli: 114,7 TL

Zamlı kira bedeli: 1.114 TL

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.