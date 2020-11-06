Kasım ayı burs ve kredileri yattı mı? Kasım KYK burs ve kredisi ne zaman yatar?

KYK'dan burs ve kredi almaya devam eden öğrenciler kasım ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağını merakla araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu kasım ayı burs ve kredilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu ödemelerin bugün hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.

KASIM AYI BURS VE KREDİLERİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. 8 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS VE KRESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.