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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:43 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:51

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kesinti yapılmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlar hariç olmak üzere, büyükşehir belediyeleri, i?l özel i?dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2019 yılı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Söz konusu aylarda SGK'ye olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, yüzde 40 ve yüzde 25 olarak belirlenen oran dikkate alınarak, kurumun her bir borç çeşidine düşen paya göre grup içinde garameten tespit edilecek.

(AA)

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