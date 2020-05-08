Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Son dakika Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu mu?

Kapalıçarşı ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan Kapalıçarşı'nın ziyarete ne zaman açılacağı merak ediliyor. Normalleşme sürecinde Kapalıçarşı'nın ne zaman açılacağı araştırılıyor. Detaylar haberimizde..

KAPALIÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılması bekleniyor. Detaylar Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

KAPALIÇARŞI NE ZAMAN KAPATILDI?

Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi 24 Mart tarihinde saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı 25 Mart'ta ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

KAPALIÇARŞI HAKKINDA

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.