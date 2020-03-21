Kapalı mağazadan kira alınmayacak

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında bir açıklama yaptı. Açıklamada, zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleriyle gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekledikleri belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Federasyonumuz bünyesindeki AVM’ler perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirttiler. Perakende işletmelerimiz ise bu dönemi güç birliğiyle atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade ettiler.”

HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ



Yapılan açıklamada ayırca, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimin kesintisiz sürmesi için federasyonun üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğu da kaydedildi.

BELEDİYELER DE KİRA İSTEMEYECEK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 81 il valiliğine genelge yollandı. Bakan Murat Kurum imzalı genelgede, “İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen, önlemler kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek ve bu süre kadar sözleşme süreleri uzatılacak” denildi.