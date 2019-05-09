Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2437
  • 7,005
  • 257.242
  • 88.848
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika: Kanalı şirketten flaş açıklama! Trakya'daki doğal gaz...

Son dakika: Kanalı şirketten flaş açıklama! Trakya'daki doğal gaz...

Son dakika: Kanalı şirketten flaş açıklama! Trakya'daki doğal gaz...

Türkiye'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy'nin, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiği 286 milyar metreküplük (10 trilyon cubic feet) doğal gaza odaklanacağı belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ve üçüncü çeyreğinde bölgedeki gaz akışkanlığının test edileceği bildirildi.

Bölgede kesin akış karakteristikleri elde etmek ve gazın özelliklerini ölçmek için üretim testleri yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sürekli gaz akışı bulunan bölgelerin belirlenmesi, buradaki varlığın ticari olduğunu kanıtlamak için kritik öneme sahip olacak. 2019'un ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklanacağız." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE'DEKİ DOĞAL GAZ DEĞERLİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde çok güçlü sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar Türkiye'deki gazın değerli olduğunu gösteriyor. Buradaki gaz yapısını haritalama ve öngörme yeteneğimize olan güvenimiz büyük ölçüde arttı. Şimdi birçok farklı bölgede odağımızı tamamen detaylı bir üretim testi programına çevirdik." 

- Türkiye'nin 6 yıllık tüketimine denk

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ortalama 50 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bölgedeki rezerv, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıllık tüketimine karşılık geliyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Karıncalar çok gururlu varlıklardır. Çağrılmadıkları hiçbir yere gitmezler! Bakalım evlerimize konuk

Karıncalar Doğal Yöntemlerle Evlerden Nasıl Uzaklaştırılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular

Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor