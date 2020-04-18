Kamunun destek kredisiyle çarklar yeniden dönüyor! Görev sırası özellerde

Koronavirüsün etkilerini bertaraf etmeyi amaçlayan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi kapsamında kamu bankalarınca hayata geçirilen krediler, işletmelere yeniden can vermeye başladı. KGF Kredisi, ‘İşe Dönüş ve İşletme Kredisi’ ile ‘Esnaf Destek Paketi’ adı altında sunulan kredi desteği sayesinde çarklar yeniden dönüyor. Adana’da 25’i kadın 55 çalışanı bulunan ve atıkları geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıran Heybeliler Tekstil’in ortağı Naci Heybeli devlet tarafından alınan ekonomik önlemlerin bu süreçte kendilerine ilaç gibi geldiğini söyledi.

MAAŞ İÇİN KREDİ ALDIK



Çarkların dönmesi ve işçilerin ücretlerini aksatmadan ödeyebilmek için devlet bankaları tarafından verilen 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli krediye başvurduklarını anlatan Heybeli, bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan Kredi Garanti Fonu desteğinde kaynak sağladıklarını vurguladı. Devlet bankalarından zorlanmadan, kendilerine sağlanan kolaylıkla aldıkları kredi sayesinde işletmelerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Heybeli, “Bugünler zor günler ama geçecek, hep birlikte atlatacağız. ” diye konuştu.

Ankara’nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren Hilal Gömlek de Halkbank’tan ‘Esnaf Destek Paketi’ kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor. İşyeri sahibi Ramazan Tasım, ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu belirterek “3 çocuğum var. Ev kredisi, dükkan kirası ödüyorum, her şey para, bu kredi benim elimi rahatlattı, onun için çok memnunum. Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor” dedi. Tasım, internet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını belirterek “Hükümete, bu paketi çıkardığı için teşekkür ederim” dedi.

KGF KREDİSİYLE YATIRIM YAPIP İŞİNİ BÜYÜTTÜ



Salgına rağmen üretimine devam eden Giresun’daki PVC pencere, kapı ve cam sistemleri firması Alp Glass Sanayi bu hafta içerisinde Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlanıp bankadan kredi kullanarak yeni fabrika binası için makine alımı yaptı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kurt “Aslında bizler bundan önce 2018 krizinde de çok fazla badireler atlattık. Şu anki süreç bu bizi bir miktar etkileyecek ama biz bunun üstesinden kalkacağız. Aslında piyasada dile getirildiği kadar olumsuzluk yok. Şu anda 90 kişi ile çalışıyoruz. Bu süreçte yeni fabrika inşaatımız, yeni makine yatırımlarımız vardı. KGF kredisi kullandık. Kredi kullanmada da hiçbir problemimiz olmadı. Bu hafta yeni makine yatırımıyla ilgili kredi kullanımı yaptık” dedi.

BTSO: ÖZEL BANKALAR DA TOPA GİRMELİ



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İşe devam destek kredisi” ile “kısa çalışma ödeneği”nin bu zorlu süreçte iş dünyasının en önemli destekçileri olduğunu, kamu bankalarının firmalara finansmana ulaşma konusunda önemli katkılar sağladığını söyledi. Burkay “Sahada 3 kamu bankamız var. Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi” dedi.