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  3. Kamuda açılan ek kadrodan 70 bin memur alınacak

Kamuda açılan ek kadrodan 70 bin memur alınacak

Kamuda açılan ek kadrodan 70 bin memur alınacak

Kamuda ek kadrolar açıldı. Yıl sonuna kadar 10 bin polis, 20 binden fazla sağlık görevlisi istihdam edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı da orman mühendisi alımı için ilan verdi.

ORMANLAR İÇİN 5 BİN KİŞİ

TARIM BAKANLIĞI: Tarım ve Orman Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağını duyuran bakanlığın alımları, sene sonuna kadar sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.

İLK ATAMA HAZİRANDA

SAĞLIK BAKANLIĞI: 2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek. 2018 yılında personel alımının yapıldığı mayıs ve haziran döneminde, ilk personel alımlarının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İLANA ÇIKACAK

G. SPOR BAKANLIĞI: Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.

PTT MÜHENDİS ARIYOR

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını açıkladı. Personel alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi ve daha birçok farklı alanda yapılacak.

10 BİN POLİS MÜJDESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alınacak. 24. Dönem POMEM polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM polis alımı için müjde verilmiş olsa da, henüz 10 bin polis istihdamının ne zaman yapılacağı, tarih olarak netleşmedi.

MÜBAŞİR DE TEKNİKER DE VAR

ADALET BAKANLIĞI: Geçen yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı, bu sene de yine yeni alımlar yapacağını duyurdu. Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin personel alınacağı bildirildi.

(Güneş)

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