Kamuda 2.4 milyarlık enerji tasarrufu planı

Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen ‘İstişare Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamunun enerji verimliliğinde topluma örnek olacağını söyledi.

YILLIK GİDER 6 MİLYAR $

Dönmez, “Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalara göre, yüzde 40’a varan, yani 2.4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu. Bunun gerçekleşmesi için Enerji Performans Sözleşmeleri’ni kullanıma sunacağız, böylece maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak” diye konuştu. Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yaklaşık 1.5 yıl önce uygulamaya başladığını anımsatan Dönmez, bu kapsamda 2017-2018 döneminde enerji verimliliğine 1.35 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi. Dönmez, bu yatırımın karşılığında 308 milyon dolarlık bir tasarruf elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

200 MİLYON $ KREDİ

“Bu konuda kamunun örnek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu elde edilmesi gerekiyor. Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankası’ndan yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik.”

‘AKLINLA VERİMLİ YAŞA’ KAMPANYASI

Bakan Dönmez, enerji verimliliğini çeşitli uygulamalarla toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediklerini ifade ederek, ‘Aklınla Verimli Yaşa’ sloganıyla bir iletişim kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

TEŞVİK EDİLECEK

“Kampanyayla enerji verimliliğini teşvik ederken, çevreyi koruma gibi konularda da farkındalık artırıcı içerikleri de zamanla paylaşacağız. En önemli başlıklardan biri de finansman. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Dünya Bankası’yla 200 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla da 50 milyon euroluk bir çalışma yürütüyoruz. Dünya Bankası’yla ayrıca yerel yönetimleri de kapsayan 300 milyon dolarlık daha kapsamlı bir finansman üzerinde çalışıyoruz.”

GENÇLER İÇİN YENİ İSTİHDAM ALANI OLABİLİR

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ise, enerji verimliliği sektörünün istihdam, rekabetçilik, yeni teknolojiler ve katma değerli hizmet ve çözümlerin yolunu açtığını söyledi. Kalsın, 2018’de 2.3 milyondan fazla Amerikalının enerji verimliliği sektöründe istihdam edildiğini belirterek, “Her yıl 700 bin gence yeni iş imkanı oluşturulmalı. Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretileceği bir fırsatla karşı karşıyayız” dedi.