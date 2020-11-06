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06 Kasım 2020 Cuma 00:22 | Son Güncelleme:

Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı

Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı
- YELDA GÖKDAĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2021 bütçe kitapçığında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurum ve kuruluşlara yapılan siber saldırılara ilişkin veriler de yer aldı.

Siber güvenlik olay bildirimi sayısı, 2020 için 3.500 düzeyinde beklenirken, bu rakam 7 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca USOM tarafından duyurulan zararlı yazılım yayılması ve zararlı bağlantı sayısı 24 bin oldu.

460 BİN KM’LİK FİBER HAT HEDEFİ

Verilere göre Türkiye’de fiber internet abone sayısı ise 2020’de 5 milyon oldu. Fiber altyapı uzunluğu 420 bin kilometre olarak gerçekleşirken 2021 hedefi olarak 460 bin kilometreye, fiber genişbant abone yoğunluğu şu an itibariyle yüzde 6 iken, 2021’de yüzde 7.1’e, fiber internet abone sayısının 2021’de 6 milyon kişiye ulaştırılması hedefler arasında yer aldı. Ayrıca 2021’de mobil abone sayısının da 83 milyon 929 bin 412’ye ulaştırılması hedefi belirlendi. 

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