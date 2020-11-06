Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı

Siber güvenlik olay bildirimi sayısı, 2020 için 3.500 düzeyinde beklenirken, bu rakam 7 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca USOM tarafından duyurulan zararlı yazılım yayılması ve zararlı bağlantı sayısı 24 bin oldu.

460 BİN KM’LİK FİBER HAT HEDEFİ



Verilere göre Türkiye’de fiber internet abone sayısı ise 2020’de 5 milyon oldu. Fiber altyapı uzunluğu 420 bin kilometre olarak gerçekleşirken 2021 hedefi olarak 460 bin kilometreye, fiber genişbant abone yoğunluğu şu an itibariyle yüzde 6 iken, 2021’de yüzde 7.1’e, fiber internet abone sayısının 2021’de 6 milyon kişiye ulaştırılması hedefler arasında yer aldı. Ayrıca 2021’de mobil abone sayısının da 83 milyon 929 bin 412’ye ulaştırılması hedefi belirlendi.