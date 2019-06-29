Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk semalarından bildiri attı. Bildiride, ´

PKK´ya Teslim Ol Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hamzabeyli sınır kapısındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.