Kamu 27.5 milyar dağıttı, 'özel'ler 5 milyar kıstı

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın özel bankalara dönük önceki günkü uyarısının ardından bir uyarı da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’den geldi. Koronavirüs salgınının üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bankalar bir dizi talimat verdiklerini hatırlattı.

BU BİR MİLLİ GÖREV



Akben, “Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu konunun bir millî görev olarak addedilmesi gerektiğini de belirten Akben kamu bankalarında krediler artarken özel bankalarda azaldığına dikkat çekti.

ÖZELLER CİMRİLEŞTİ



Akben “Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27.5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk” dedi.

TAKİPTEYİZ, ŞİKAYETLERİ İLETİN



Müşteri şikayetleri için 26 Mart’tan başlayarak harekete geçtiklerini anlatan BDDK Başkanı Akben “Bu süreçte BDDK olarak şikayet taleplerini alıp bankalara aktardığımız bir koordinasyon sistemini çalıştırıyoruz” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİ KURDU



Akben “Talep alındığında bir platform üzerinden ilgili bankaya iletiyoruz ve taahhütlere göre bankalar tarafından bir neticeye bağlanmasını ve bize sonuçla ilgili bilgi verilmesini istiyoruz. Bankalardan gelen bilgiler çerçevesinde BDDK olarak bizler de işlem bazında vatandaşlarımızı arayıp son durum hakkında bilgi alıyoruz. Bu yapıda internet için ebulten.bddk.org.tr/esikayet/, çağrı merkezi için 0850 222 23 35 numaralı hat üzerinden BDDK’ya talep ve şikayetlerin iletilmesi mümkündür. Müşteri şikayetlerinin çözümü için takipteyiz” diye konuştu.

BDDK VE SPK’DAN SWAP HAMLESİ



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) dövizdeki hareketliliğe karşı swap düzenlemesi geldi. BDDK, bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10’undan yüzde 1’ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların swap ile TL alıp bunun açığa satılması ve dövizin Türkiye’de çıkıp, kısa vadeli işlemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adımla birlikte ayrıca bazı bankaların reel sektöre kredi vermek yerine, yurtdışına TL verip dolar almasının önüne geçildi. Benzer bir adımı da SPK sermaye piyasası kurumları için attı.

BANKALARIN SERMAYE YAPISI GÜÇLÜ



BDDK Başkanı Akben bankacılık sektörünün durumuyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Bankacılık sektörümüz bu sürece gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girmiştir. Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17.7 ile uluslararası standart olan yüzde 8’in üzerinde bir seviyeye sahiptir.”

BDDK’NIN UYARISINA İŞ DÜNYASINDAN DESTEK



ADIM ATILMALI



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Eximbank ve kamu bankalarımız gibi, birlik-beraberlik ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde, özel bankalarımızın da bu noktada, reel sektörümüzü desteklemek adına adım atmalılar.

DESTEKLİYORUZ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: BDDK’nın bankalara göndermiş olduğu talimatları destekliyoruz. Bu süreçte bütün bankaların, finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz.

UYARI ÖNEMLİ



İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Kredi geri çağırma, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını önemli buluyorum.

SIRA ÖZELLERDE



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Özel bankalar da taşın altına elini koymalı. BDDK ayrıca swap işlemlerine sınırlama getirerek spekülatörlere ‘TL’den elini çek’ mesajı verdi. BDDK, finansal kuruluşlara ‘TL’yi KOBİ’ye ver, yurt dışına verip dolar alma’ diyor.