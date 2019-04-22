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  3. Kahve fiyatları 13 yılın en düşük düzeyine geriledi

Kahve fiyatları 13 yılın en düşük düzeyine geriledi

Kahve fiyatları 13 yılın en düşük düzeyine geriledi

Kahve fiyatları, Brezilya ve Vietnam´da görülen büyük üretim artışları etkisiyle 13 yılın en düşük düzeyine geriledi.

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Yeni nesil sulama sistemleri ve otomatik hasat kaldırma gibi teknolojik gelişmelerin daha ileri düzeylerde olduğu Brezilya ve Vietnam, diğer Güney Amerikalı üreticilere göre daha avantajlı duruma geçerek üretimlerini artırdılar.

Bu iki ülkedeki üretim artışının etkisiyle, kahve fiyatları Mart ayının başından bu yana New York´taki Uluslararası Borsa´sında, üreticilerin maliyetin altında olduğuna dikkat çekmelerine karşın, 1 doların altında işlem görüyor.

(DHA)

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