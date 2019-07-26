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  3. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak! Detaylar haberimizde..

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak! Detaylar haberimizde..

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak! Detaylar haberimizde..

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı ne kadar? merak ediliyor. Hakem Kurulu kararına göre; kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı..

Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak.  Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce bayram harçlığı verilecek.Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kaKadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı ne kadar? merak ediliyor. Hakem Kurulu kararına göre; kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak.  Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı..mu işçilerinin bayram öncesi ikramiye bekleyişleri başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan, belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Vergi kesintisi ile işçilerin hesaplarına 53-56 lira yatacak. İşçilerin bayram yardımı paraları 4 Ağustos tarihinden sonra hesaplara yatacak.  ( Kaynak:Takvim)

TAŞERON İŞÇİ KİME DENİR?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.

HANGİ SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİRLER?

Bazen bir hastanede, bazen belediye bünyesindeki işlerde bazen de bir okul ya da kamu kuruluşunda rastlayabileceğimiz taşeron işçiler hemen hemen tüm sektörlerde çalışabiliyorlar. Temizlik, sağlık, bilgi-işlem, park bahçe düzenleme, özel güvenlik, çöp toplama, büro elemanı (sekreterlik), şoförlük, yemekhanede aşçı/servis elamanı, hastanede yönlendirme gibi birçok sektörde iş yapmaktadırlar.
 

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