Kadroya geçen taşeron işçilerin kıdem tazminatı ödemeleri - Kadroya geçen Taşeron işçi maaş artışı ne kadar?

Sürekli işçi kadrosunda çalışanlardan asgari ücretten az olanlara 2 zam birden verilecek. 2018 yılında 90 gün içerisinde tamamlanan taşerondan kadroya geçiş yapan yaklaşık 900 bin işçinin maaşları için önemli gelişme. Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Antalya Büyükşehir belediyesine gönderdiği görüşte maaşı asgari ücretin altında kalanların günlük olarak 85,28 Tl olacak şekilde zam yapılması gerektiğini belirtti Bu arada Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı.

İKİ ZAMAN YAPILACAK.

Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Antalya Büyükşehir belediyesine gönderdiği görüşte maaşı asgari ücretin altında kalanların günlük olarak 85,28 Tl olacak şekilde zam yapılması gerektiğini belirtti. Diğer yandan 2019 Ocak ayı zammı olarak yüzde dört oranında artış yapılması gerektiği vurgulandı. Böylece taşerondan kadroya geçen işçilerden düşük maaş olanlara iki zam birden yapılacak. Ayrıca tediye ödemelerinde 2019 Ocak, Nisan ve Ekim aylarında en az 591 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

İlave tediye ne zaman yatacak?

Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı. Yapılacak ödeme tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oldu. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Son ödeme Aralık ayında gerçekleştirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçti. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi..

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.