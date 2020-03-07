Kadınların işgücüne katılımı erkeklerden 4 kat hızlı arttı

Ekonomik hayatta da hızla güçlenen kadınlar için Borsa İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor’ programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımında önemli gelişmeler kaydedildi. Kadınların işgücüne katılma oranı, 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var” dedi. Bu sene de gongu, kadınların güçlü ve yollarının açık olması için çaldıklarını dile getiren Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

TEKNOLOJİDE DÜŞÜK



Emine Erdoğan, geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağının aşikar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Fakat bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Yapay zeka alanındaki uzmanların ise sadece yüzde 22’si kadın. Örnek vermek gerekirse sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde kız öğrenci oranı yüzde 66, tıp fakültesinde yüzde 49, sağlık bilimlerinde yüzde 78. Bu ve benzeri fakültelerimizde mutluluk verici bir kız öğrenci yoğunlaşması görüyoruz.” Dünya Ticaret Örgütü’ne göre kadınların, kazandıklarının yüzde 90’ını ailelerine, eğitime, sağlığa ve topluma yatırdıklarını aktaran Erdoğan, “Toplumsal ve sosyal ilerlemenin anahtarı kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla sağlanabilir” dedi. Erdoğan ayrıca, “Bu vatanın müdafaasını kadın-erkek birlikte yaptık. 2023 hedeflerimize uzanan yolda da omuz omuza yürüyeceğiz” diye konuştu.

Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı ‘tokalaşmayın’ uyarısına uydu ve protokolle el sıkışmadı.

KADIN AKLININ ZENGİN HAZİNELERİNE İHTİYAÇ VAR



Diğer taraftan, kız öğrenci sayısının, bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde 13 olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Geleceğin dünyası tasarlanırken kadın aklının zengin hazinelerine son derece ihtiyacımız var. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamak, kültürel kodları iyi deşifre etmekten geçer.”

KOOPERATİFLER İÇİN BİR SÜRPRİZ AÇIKLAYACAĞIZ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız” diye konuştu. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ise, 2000’de yüzde 25.2 olan kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34.9’a yükseldiğini söyledi.