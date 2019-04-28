Kadınlar e-ticaretle ABD ve Japonya'ya 'el işi' satıyor

Türk Telekom’un Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘İnternetle Hayat Kolay’ etkinliğine katılan Türk Telekom CEO’su Paul Doany, “Türkiye’de internet kullanımı yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldi” ifadelerini kullandı. Doany, kadınların internet kullanım oranlarının ise yüzde 38’den yüzde 65’e çıktığını belirterek, internet kullanımının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom’un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan ‘İnternetle Hayat Kolay’ gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

50 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

İnternetle Hayat Kolay, 2014’ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300’den fazla gönüllüyle yüzde 61’i kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğrenmesine vesile oldu. Aldıkları eğitimler sonrasında Japonya’dan, Amerika’ya ürettikleri el işi ürünlerini satan kadınlar birer başarı örneği oldular. Eğitimlerde, temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönleri öğretildi.

70 yaşında iş hayatına girdi

İŞTE projenin başarı hikayeleri:

- E-ticaretle tanışan 70 yaşındaki Semihe Şengül, reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satıyor. Şengül, ABD'ye kadar pek çok ülkeye ulaşıyor.

- Şanlıurfa’da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer, internetle tanıştıktan sonra diktiği gelinlikleri Japonya dahil birçok ülkeye sattı.

- 6 çocuk annesi 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve 25 kadına da iş imkanı yarattı.

- Ardahan’ın Posof İlçesi Baykent Köyü Muhtarı Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Vatandaşların sorunlarına da e-devlet üzerinden çözüm getiriyor.

- Manisa’nın Soma İlçesi Yırca Köyü’nde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, siparişlerini artık internetten alıp, takip ediyor.

Yeni projelerle istihdama katkı

PAUL Doany, şöyle konuştu: “Projenin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu yaşıyorum. Projemizi başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz.”