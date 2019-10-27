Kaçık yapıya satış şerhi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşmaya ilişkin çok önemli bir düzenleme açıkladı. Kurum, yapılacak düzenlemeyle kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı, kaçak yapıların tapu kayıtlarına, ‘bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına’ ilişkin şerh koyacaklarını bildirdi. Kurum, Antalya’da düzenlenen, ‘imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programı’na katıldı. TBMM’de yeni düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

SATILAMAZ, KİRALANAMAZ

“Düzenlemeler bittiğinde eliniz çok rahatlayacak. Birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliğinin yapılmasına müsaade etmeyecek ada bazlı dönüşümler yapılabilecek. İmar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü bir şekilde değiştiriyoruz, dijital askı dönemine geçmiş olacağız. Yine Meclisimizin yapacağı düzenlemeyle kanun yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren; kaçak yapılaşmayla ilgili devrim diyeceğimiz düzenleme diye düşünüyorum; düzenlemeyle kanunun yürürlüğe gerdiği tarihten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh koyacağız.”

2100 KİŞİLİK ‘İMAR TİMİ’ İŞ BAŞINDA

İmar uygulamalarını sıkı takip ettiklerini anlatan Bakan Kurum, 1100 olan imar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100’e çıkaracaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: “İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerimize kentin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak. İmar mevzuatına, kanunlara imara aykırılık nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar.” Bakan Kurum, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, “Bodrum’da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız” dedi. Denetimlerde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Kurum, bunların 423’ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

KİMSE İMAR RANTI SAĞLAYAMAYACAK

Kurum, “İdareler, görevini yerine getirmediklerinde, Bakanlığımız bu yapıları yıkacak ve yıkım bedeli, yüzde 100 fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilecek. Kimse plan değişiklikleriyle ilgili imar rantı sağlayamayacak. Farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya aynı ceza uygulanıyor. Düzenlemeyle emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemiyle daha adil bir sisteme geçiliyor” dedi.

KÖYLERDE GELİŞİ GÜZEL YAPILAŞMA BİTECEK

Köylerde yaşanan gelişi güzel yapılaşmanın da önüne geçeceklerini, bundan sonra köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerine izin ve proje onayı şartını getireceklerini vurgulayan Kurum, Köydeki yapılarla ilgili herhangi bir harç bedeli talep etmeyeceklerini söyledi. İstanbul’a da, özel bir başlık açmak gerektiğini belirten Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenlendi. 8.bin 963’ü imar barışına aykırı. Bunların belgelerinin iptalini gerçekleştiriyoruz.”