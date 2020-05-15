Japon robot tamircisi Türkiye'ye tesis açtı

Şirketin açıklamasına göre, 250 bin euro yatırım bütçesiyle hayata geçirilen merkez, ilk etapta FANUC Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte FANUC robot el kumandalarının tamirini gerçekleştirecek. Merkezde farklı ürünleri tamir etme hedefiyle çalışacaklarını söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, bu yatırımın FANUC’un Türkiye’ye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.