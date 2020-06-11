Jandarma Uzman Erbaş alımları ne zaman yapılacak? Jandarma Uzman Erbaş 2020 alımı şartları neler?

Jandarma Uzman Erbaş alımları için herhangi bir tarih verilip verilmediği konusunda vatandaşların kafasında soru işaretleri yer alıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden güncel duyurular kamuoyu ile paylaşılıyor. Daha önce söz konusu duyurular içerisinde alımların yapılacağına ilişkin ifadeler bildirilmişti. Jandarma Uzman Erbaş 2020 alımı şartları ile ilgili maddeler haberimizde…

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel duyurularda alımlar için henüz net bir tarih verilmedi. Uzman Erbaş alımlarının yapılacağı tarih bildirildiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecek ve sizler ile paylaşılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 2020 ALIMI ŞARTLARI

2020 yılı Jandarma Uzman Erbaş alımı için adaylar belirli şartlar dahilinde değerlendirmeye tabi tutuluyor. Alım şartları ise şu şekilde belirlendi;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. En az lise veya dengi okuldan mezun olmak (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir)

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibariyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıkları tarafından düzenlenen Nitelik Belgesi’nden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak gerekiyor.

d. Askerlik hizmetini yapmaktayken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak.

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak hali hazırda görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve takip eden dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösteren belgeyi yanında getireceklerdir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları ise kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.