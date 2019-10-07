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  3. Jandarma personel alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı personel başvuruları ne zaman?

Jandarma personel alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı personel başvuruları ne zaman?

Jandarma personel alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı personel başvuruları ne zaman"

Jandarma personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak. Jandarma bilişim personeli başvuruları ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

 

Jandarma personel alımı yapılacağı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilanan duyuruldu. Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve tarihleri merak edilmeye başladı. Jandarma bilişim personeli başvuruları ne zaman, şartları nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

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JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

JANDARMA BİLİŞİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

 

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