Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı 2019 ne zaman yapılacak? Jandarma korucu alımı yapacak

Jandarma korucu alımı başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma korucu maaşları ne kadar? Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağını duyurdu.

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılında 25 bin korucu alımı yapacağı bildirildi. Şimdiye kadar 19 bine yakın alım oldu. Kalan 6 binlik alım için ise henüz bir tarih verilmedi.

KORUCU MAAŞI NE KADAR?

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korucu maaşlarına 135 lira iyileştirme yapılacağını açıklamıştı.

Son yıllarda güvenlik korucularının özlük haklarında önemli iyile?tirmeler yapıldı.Bu kapsamda yapılan iyile?tirmeler ?u ?ekilde;

Geçen yıl yapılan bir düzenlemeyle güvenlik korucularının primlerinin tamamı devlet tarafından kar?ılanmaya ba?landı. Güvenlik koruculari 4-a kapsamında sigortalı sayıldı. (Güvenlik Korucularının aylık sigorta maliyeti 34.000.000 TL, yıllık sigorta maliyeti 401.000.000 TL ve geçmişe dönük hizmetlerinin sigorta maliyetleri ise yaklaşık 2.375.000.000 TL’dir). Güvenlik korucularının 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl bin 570 TL' ye çıkartıldı.