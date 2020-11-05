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05 Kasım 2020 Perşembe 11:20 | Son Güncelleme:

İzmir'de SED ödemeleri öne çekildi

İzmir'de SED ödemeleri öne çekildi
İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’deki deprem nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.

İHA'da yer alan haberde Bakan Selçuk, İzmir’de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, “Bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin 8-15 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, “SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

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