İzmir sallanınca vatandaş deprem sigortasına koştu

İzmir depremi sonrasında Türkiye genelinde günlük poliçe üretimi yüzde 37 arttı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, zorunlu deprem sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118, İzmir’de ise yüzde 169 artış kaydetti. Vatandaşların depremin ardından sigortanın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları söyledi:

CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI



“Deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler.” İzmir genelinde poliçe üretiminde yüzde 169’luk artış yaşandığına dikkat çeken Turgut, “Depremin ardından İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55’ten 660 bin 954’e yükseldi” ifadelerini kullandı. Poliçe üretiminin depremden sonra da aralıksız devam ettiğini belirten Turgut, evi depremde hasar görenlerin sigorta yaptırmaması gerektiğini de hatırlattı.

15 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENDİ



Depremin ardından çok kısa sürede ödemelere başladıklarını hatırlatan Turgut, şunları söyledi: “Kurum olarak hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz. 9 Kasım itibarıyla depremden etkilenen 14 ilden aldığımız toplam hasar ihbarı yaklaşık 15 bine ulaştı. Sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptık.”

İKİNCİ İLETİŞİM MERKEZİNİ AÇTI



DASK, İzmir’de ikinci iletişim merkezini Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası’nda kurduğunu duyurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşların, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacağıyla ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip edebileceği bildirildi.