İzmir Enternasyonal Fuarı pandemi önlemleriyle açıldı

Ticaret Bakanlığının himayesinde Kültürpark’ta organize edilen fuarda pandemi nedeniyle birtakım önlemler alındı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı fuarda misafirlere fuara özel tasarımların bulunduğu maskeler takdim edildi. Protokol üyelerinin oturma şekli sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi, maske ve mesafe kuralına dikkat etmeyenler görevlilerce uyarıldı. Bu yıl temasının “Akdeniz” olarak belirlendiği fuarda giriş ücreti 5 lira oldu. Pandemi nedeniyle bu yıl 10 gün değil, 5 gün sürecek fuar, kapılarını 8 Eylül’de kapatacak.

POTANSİYELİ BÜYÜK



Açılış töneninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Temel hedefimiz İzmir’in büyük potansiyelini dünyaya tanıtmaya devam ederek, sahip olduğu tüm kapasiteyi harekete geçirmek ve İzmir’imizi hak ettiği gibi, Doğu Akdeniz’in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri haline getirmek” dedi.