İyi haber geldi: Bu ligde 10 basamak düştük

Cumnuriyet’in 96. yılının kutlayan Türkiye, 97’nci yıla savunmada büyük hedeflerle giriyor. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’nda varlığını tüm dünyaya ispatlayan ‘yerli ve milli savunma sanayii’, ‘Cumhuriyet’i koruma kararlılığı’nın göstergesi olarak her yıl kendini geliştiriyor. Öyle ki 2002 yılında savunma sanayiinde dünyanın en büyük 3. ithalatçısı olan Türkiye, ‘ithalat liginde 10 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü. Bunun sonucunda da yerlilik oranı ise yüzde 25’ten 2018’de yüzde 5’e, bu yıl ise yüzde 70’lere yükseldi. Aynı şekilde 2002 yılında dünya savunma sanayi ihracatında 31’inci olan Türkiye atılan yerlileştirme adımları çerçevesinde ihracatta ise 14’üncü sıraya çıktı. Halen 2 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi ise 10 milyar doları yakalamak.

CİROLAR 8 KAT ARTTI

2002 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, dışa bağımlılık oranının asgari seviyeye indiren Türk savunma sanayiinin cirosu ise verilen teşvikler ve destekler sonucunda 16 yılda 8 kat artarak 9 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayiindeki yerlileşmeyle birlikte Türkiye birçok teknolojide dünyanın önemli ülkeleri arısında listenin tepesinde yer almaya başladı. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA’lar, TUSAŞ’ın ürettiği Atak ve Gökbey sınıfında dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Türkiye’nin balistik füze sistemi Bora, milli savaş gemileri, fırtına obüsleri daha birçok sistem son yılların ürünleri arasında yer alırken, Türk şirketleri bu ürünlerle dünya savunma liginde yükselişini sürdürüyor.

DEVLER LİGİNDEYİZ

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen ‘Defense News Top 100’de yer alİyi haber geldi: Bu ligde 10 basamak düştükan Türk şirketleri yerlerini sağlamlaştırdı. ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl yayımlanan ‘Defense News Top 100’ listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM ve BMC şirketleri Defense News Top 100’ listesinde sıralamalarını yükseltti.

İHA VE SİHA ÜRETEN DÖRT ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

ABD’nin silahlı insansız hava araçlarını Türkiye’ye satmaması üzerine İHA ve SİHA teknolojisinde de büyük atak yapıldı. Baykar’ın son geliştirdiği Bayraktar Akıncı SİHA, F-16 mühimmatıyla hava bombardımanı yapabilecek özelliğe sahip. Türkiye, bu niteliklere sahip SİHA üretebilen dört ülkeden biri. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde artık dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldi. Baykar’ın İnsansız Hava Araçlar kategorisinde son ürettiği ürün ise Akıncı İHA oldu. Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı, yapay zeka ile donatıldı. Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1.5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.

BARIŞ PINARI HAREKATI’NA YERLİ ÜRETİM DAMGA VURDU

Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Harekâtta savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi. Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristlere göz açtırmadı. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. Cephede ilk kez kullanılan silah ve mühimmatın dışında Atak Helikopteri, İHA, Baykar TB2 SİHA’ları, Fırtına Obüsleri, Cirit füzeleri de teröristlerin korkulu rüyası oldu.

HEDEF % 75 YERLİLİK

YIL 2002 2018 2023

Ciro (Milyon $) 1.100 8.800 26.900

İhracat (Milyon $) 250 2.000 10.200

Yerlilik oranı (%) 20 65 75

(Star)