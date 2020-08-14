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14 Ağustos 2020 Cuma 23:20 | Son Güncelleme:

İTO vergide makul bir takvim bekliyor

İTO vergide makul bir takvim bekliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekimdeki vergi ödemeleri için 2021'de yeni takvim oluşturulmalı” dedi.

Avdagiç, “Turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla bağlantılı şirketler için kısa çalışma ödeneğinin yılbaşına kadar uzatılması gerektiğine inanıyoruz. Üreticilerimiz yavaş yavaş da olsa Çin’den pay alıyor. Düne kadar bizim kapısında beklediğimiz kimi dev alıcıların şimdi bizim kapımıza kadar gelerek pazarlığa oturduklarına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı. 

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