İTO vergide makul bir takvim bekliyor

Avdagiç, “Turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla bağlantılı şirketler için kısa çalışma ödeneğinin yılbaşına kadar uzatılması gerektiğine inanıyoruz. Üreticilerimiz yavaş yavaş da olsa Çin’den pay alıyor. Düne kadar bizim kapısında beklediğimiz kimi dev alıcıların şimdi bizim kapımıza kadar gelerek pazarlığa oturduklarına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.