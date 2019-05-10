İTO: 23 Haziran sürecinde kaosa prim vermemeliyiz

416 bin 618 üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mayıs ayı Oda Meclisi’nde YSK’nın yenilenme kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri’yle ilgili görüşlerini paylaştı. Avdagiç, “Seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart’ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran’ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

KUTUPLAŞMA İSTEMİYORUZ

Avdagiç, şunları söyledi: "Seçimlerden gerginlik umanlara, bu seçimden Türkiye için bir kaos üretmeye çalışanlara prim vermemeliyiz. İstanbul iş dünyası olarak 23 Haziran’a kadar olan süreçte, yıkıcı tartışmalar ve kutuplaşmalarla toplumun gerilmesini arzu etmiyoruz. Unutmayalım ki mevcut durumu daha karmaşık hale getirmekten ne bir kimse ne de bu ülke kazanç sağlar. Seçimlerde İstanbulluların iradesinin, sandığa en küçük bir şüpheye mahal verilmeden, bir İstanbullunun bile oyuna halel getirilmeden yansımasını diliyoruz."

Ekonomiye odaklanalım

“Seçim defterini kapatmanın, piyasaların sükûnete kavuşmasında faydası olacaktır” diyen İTO Başkanı Avdagiç, açıklamasına şöyle devam etti: “Ekonomiye odaklanmakta geç kalırsak, bunun bize maliyeti olacaktır. Üstelik etrafımızın tehlikeli bir şekilde kuşatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Biz her tür sarmaldan çıkacak, her türlü sorun yumağını çözecek güç ve kabiliyetteyiz.”