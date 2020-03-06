İtfaiye eri alımı ne zaman? 2020 İtfaiye eri alımı başvuru şartları nelerdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştırmak üzere 300 İtfaiye eri alacağını duyurdu. KPSS puan türüne göre yerleşecek olan adaylar başvuru şartlarını ve alım tarihlerini merak ediyor. Ortaöğretimden 100 ön lisans adaylardan da 200 personel alımı yapılacak. Başvuruların şahsen yapılacağı itfaiye eri alımı için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İTFAİYE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 30/03/2020 tarihinden 03/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.