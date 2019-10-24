'İtalyan Kampı'na 5 yıldızlı yatırım: 650 milyon liralık dev tesis, zengin turistleri çekecek

Özgül Öztürk

İstanbul, Marmaris ve Van’da 7 oteliyle faaliyet gösteren Elite World Hotel Grubu, 650 milyon TL yatırımla Sapanca’ya 500 odalı bir otel açtı. 44 dönümlük ‘İtalyan Kampı’ arazisi üzerinde 136 bin metrekare alanda kurulan otel, dev SPA’sı ve konferans salonlarıyla yurtdışından bölgeye ciddi oranda turist çekmeyi hedefliyor.

ÜLKEYE GÜVENİYORUZ

Elite World Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımla Sapanca ve Kocaeli’nde 428 kişiye istihdam yaratacağız” dedi. Bu yatırımla Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’daki yüksek gelir düzeyine sahip turistleri Sapanca’ya çekmeyi hedeflediklerini belirten Elite World Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da şunları kaydetti: “Sapanca’daki en yüksek oda ve toplantı kapasitesine sahip otel yatırımını gerçekleştirdik. Otelimizin tanıtımını yurtdışında da yaparak bu bölgeye yabancı turistleri çekeceğiz. Ayrıca 3 bin kişilik toplantı merkezlerimizle dünyadaki birçok büyük kongreyi Sapanca’ya çekmeyi planlıyoruz.”

ÇOCUKLARA ÖZEL SPA KURDULAR

44 dönüm arazi içinde hayata geçirilen Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, Sapanca’da bölgenin ilk biyolojik göleti, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, 8 bin 500 metrekareyle Türkiye’nin en büyük wellness ve SPA alanı, çocuklara özel ilk SPA alanına sahip. Tesis böylece, termal otellerin sadece üst yaş grubuna hitap ettiği algısını yıkıyor.

RUSYA’YA 800 ODALI İKİ OTEL

St. Petersburg’da otel yatırımı yapmak için 6 yıl önce 2 ayrı arsa satın alan Coşkun Elik, Rusya’yla yaşanan uçak krizi sonrasında bölgedeki yatırımı askıya almıştı. 2023 yılına kadar ülkede 100-150 milyon dolar arasında bir yatırımla 2 oteli hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Coşkun Elik, bu otellerin toplam 800 oda kapasitesine sahip olacağını söyledi.