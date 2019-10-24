Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7424
  • 6,3998
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'İtalyan Kampı'na 5 yıldızlı yatırım: 650 milyon liralık dev tesis, zengin turistleri çekecek

'İtalyan Kampı'na 5 yıldızlı yatırım: 650 milyon liralık dev tesis, zengin turistleri çekecek

'İtalyan Kampı'na 5 yıldızlı yatırım: 650 milyon liralık dev tesis, zengin turistleri çekecek

Vanlı işadamı Coşkun Elik, Sapanca’daki İtalyan Kampı’na 5 yıldızlı bir otel inşa etti. 650 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesis, 428 kişiye istihdam sağlayacak.

Özgül Öztürk

İstanbul, Marmaris ve Van’da 7 oteliyle faaliyet gösteren Elite World Hotel Grubu, 650 milyon TL yatırımla Sapanca’ya 500 odalı bir otel açtı. 44 dönümlük ‘İtalyan Kampı’ arazisi üzerinde 136 bin metrekare alanda kurulan otel, dev SPA’sı ve konferans salonlarıyla yurtdışından bölgeye ciddi oranda turist çekmeyi hedefliyor. 

ÜLKEYE GÜVENİYORUZ

Elite World Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımla Sapanca ve Kocaeli’nde 428 kişiye istihdam yaratacağız” dedi. Bu yatırımla Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’daki yüksek gelir düzeyine sahip turistleri Sapanca’ya çekmeyi hedeflediklerini belirten Elite World Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da şunları kaydetti: “Sapanca’daki en yüksek oda ve toplantı kapasitesine sahip otel yatırımını gerçekleştirdik. Otelimizin tanıtımını yurtdışında da yaparak bu bölgeye yabancı turistleri çekeceğiz. Ayrıca 3 bin kişilik toplantı merkezlerimizle dünyadaki birçok büyük kongreyi Sapanca’ya çekmeyi planlıyoruz.” 

ÇOCUKLARA ÖZEL SPA KURDULAR

44 dönüm arazi içinde hayata geçirilen Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, Sapanca’da bölgenin ilk biyolojik göleti, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, 8 bin 500 metrekareyle Türkiye’nin en büyük wellness ve SPA alanı, çocuklara özel ilk SPA alanına sahip. Tesis böylece, termal otellerin sadece üst yaş grubuna hitap ettiği algısını yıkıyor.

RUSYA’YA 800 ODALI İKİ OTEL 

St. Petersburg’da otel yatırımı yapmak için 6 yıl önce 2 ayrı arsa satın alan Coşkun Elik, Rusya’yla yaşanan uçak krizi sonrasında bölgedeki yatırımı askıya almıştı. 2023 yılına kadar ülkede 100-150 milyon dolar arasında bir yatırımla 2 oteli hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Coşkun Elik, bu otellerin toplam 800 oda kapasitesine sahip olacağını söyledi. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Can ile görüşüyoruz'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
<p>Açtığı çay ocağının ismini ’Tahtası Eksikler Toplanma Yeri’ koyan esnaf, kendisinin de tahtasının

Çay Ocağına Öyle Bir İsim Verdi ki, Gören Çay İçmeye Giriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!