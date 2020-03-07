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İstihdamda Karadeniz rüzgarı

İstihdamda Karadeniz rüzgarı

Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Kadın 2019’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.  Söz konusu araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar şöyle:

ERKEKLERE ÇOK MAAŞ

Kadın istihdamının en yüksek olduğu bölge yüzde 40.4 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesi oldu. 

Kadınlarda en düşük istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 11.9’la Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu. 

Kazanç Yapısı Araştırması’na göre de, 2018’de yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira oldu. Bu değer, kadınlar için 46 bin 208 lira, erkekler için 50 bin 297 lira olarak tahmin edildi.


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