İstihdam için yeni paket

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) gerçekleştirdiği ‘Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, şunları söyledi:

MAKUL VADELER OLACAK

“Paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak.” Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi.