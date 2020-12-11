İstihdam dostu büyümeyle refah seviyesi yükselecek
TBMM'de bütçe sunumu yapan Bakan Elvan, istihdam dostu bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Elvan “Vatandaş müsterih olsun, bize güvensin. Büyümenin nimetlerini tüm toplum kesimleriyle adil şekilde paylaşacağız” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. “Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız” dedi.
İÇİNİZ FERAH OLSUN
Elvan, “Tüm vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun, bize güvensinler. İstikrar içinde büyüyecek, büyümenin nimetlerini tüm toplum kesimleriyle adil şekilde paylaşacağız. Büyüme anlayışımız istihdam dostu bir büyüme anlayışıdır” diye konuştu. Kovid-19’la inanılmaz bir mücadele verildiğini söyleyen Elvan, “Bu zorlu günlerden de yine güçlenerek çıkacağız. Her alanda yaşanan sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu aziz millet bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadı, bizler de milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” mesajını verdi.
AŞI TELAFİ EDECEK
Elvan, “Aşı konusunda son dönemdeki gelişmeler umut verici. Koronavirüse karşı bir aşının hayata geçmesiyle küresel aktivitede hızlı bir toparlanma yaşanacağına inanıyoruz. Buradan hareketle 2021’in aşılamanın da başlamasıyla küresel gelirde, ticarette ve istihdamda 2020’nin telafi edildiği bir dönem olması bekleniyor” diye konuştu.
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