İstihdam dostu büyümeyle refah seviyesi yükselecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. “Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız” dedi.

İÇİNİZ FERAH OLSUN



Elvan, “Tüm vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun, bize güvensinler. İstikrar içinde büyüyecek, büyümenin nimetlerini tüm toplum kesimleriyle adil şekilde paylaşacağız. Büyüme anlayışımız istihdam dostu bir büyüme anlayışıdır” diye konuştu. Kovid-19’la inanılmaz bir mücadele verildiğini söyleyen Elvan, “Bu zorlu günlerden de yine güçlenerek çıkacağız. Her alanda yaşanan sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu aziz millet bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadı, bizler de milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” mesajını verdi.

AŞI TELAFİ EDECEK



Elvan, “Aşı konusunda son dönemdeki gelişmeler umut verici. Koronavirüse karşı bir aşının hayata geçmesiyle küresel aktivitede hızlı bir toparlanma yaşanacağına inanıyoruz. Buradan hareketle 2021’in aşılamanın da başlamasıyla küresel gelirde, ticarette ve istihdamda 2020’nin telafi edildiği bir dönem olması bekleniyor” diye konuştu.

BORÇLULUK DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK DAHA ALTINDA



Elvan, “Dünyada son 1 yılda küresel düzeyde borçluluk oranı yüzde 43 oranında arttı. Gelişmiş ülkelerin borcu yine son 1 yılda yüzde 52 oranında arttı. Türkiye’de ise son 1 yılda borçluluğumuzdaki artış oranı yüzde 30’dur. Dünya ortalamasının oldukça altında bir borçluluk oranına sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ AÇIĞI BULUNMUYOR



Elvan, bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığını, 3,3 milyar dolar artıda olduğunu bildirdi. Üç kamu bankasının 2,7 milyar dolar pozisyon açığı bulunduğunu ancak açığın öz kaynağa oranının yüzde 20’yi geçmemesi gerektiğini belirten Bakan Elvan, “Üç bankamızın oranlarını söylüyorum; bir kamu bankamızın oranı yüzde 12, diğer bankamızın oranı yüzde 10, üçüncü bankamızın oranı da yüzde 9’dur yani yüzde 20’lik kriterin oldukça altındadır. Özel sektöre ait bankaların döviz pozisyonlarına baktığımızda da toplam 6 milyar dolar fazlaları olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.