İşten çıkarma yasağı uzuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle uygulanan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih kısıtını uzatmayı düşündüklerini belirtti. NTV’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldıklarını belirterek, fesih kısıtı sayesinde vatandaşın işini kaybetmesini engellediklerini belirtti.

İŞE DÖNÜŞ DESTEĞİ

Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını belirtirken, 1 milyon 358 bin kişinin de nakdi ücret desteği aldığını açıkladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde desteğin 10 milyar lirayı bulduğunu söyledi ve normalleşme desteği sunulacağını da açıkladı. Bakan Selçuk, şunları söyledi: “1 Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz. Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz. Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız.”



ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNACAK



Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Türkiye’de nüfusumuz yaşlanmakta. 2. ve 3. basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu 2 ve 3. basamakları etkinleştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ortaya koyduğumuz bir model” dedi. Kıdem tazminatıyla ilgili nasıl birleşeceği sorusuna Selçuk, “Çalışanlarımızın hakları korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Müzakere devam ederken bu konuda tam detay vermeyeyim” yanıtını verdi.