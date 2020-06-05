İşten çıkarma yasağı kanunu uzadı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

İşten çıkarma kanunu süresine ilişkin vatandaşların kafasında soru işaretleri mevcut. İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve sürenin uzayabileceğinin sinyallerini verdi. İşten çıkarma yasağı ile ilgili Bakan Albayrak’ın açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?

Mevcut durumda yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona ermiş olacak.

Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yeni istihdam paketi üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, “Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın minimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.