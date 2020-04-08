İşten çıkarılana destek geliyor! İşten çıkarma yasak mı?
Son Dakika Haberleri.. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlem işten çıkarılan işçilerle ilgili oldu. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere ve işten çıkarılan diğer vatandaşlara ödenecek tutar günlük 39 lira olarak belirlendi. Peki, İşten çıkarma yasak mı? Ücretsiz ine çıkanlara ne kadar maaş verilecek? Ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor...
İşten çıkarılma yasak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerde işten çıkarılan vatandaşlar da düşünüldü. Bun göre işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. Peki, Ücretsiz ine çıkanlara ne kadar maaş verilecek? İşten çıkarılana destek konusuyla ilgili detaylı bilgi haberimizde...
İŞTEN ÇIKARMA YASAK MI?
Corona virüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız