İşte İstanbul'daki konut fiyatları en ucuz ilçe

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0.99’a çekip vadeleri toplam 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Endeksa’nın İstanbul’un ilçelerine göre konut fi yatlarını ele alan araştırmasına göre, vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fi yatlı konut arayışında ise en uygun fi yatlıevlerin Esenyurt ve Arnavutköy’de olduğu görülüyor.

METREKARESİ YÜKSEK

En pahalı konutlar ise, Beşiktaş’ta. Bu ilçede ortalama metrekare fi yatları 10 bin 632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş’ı bu alanda 9 bin 195 lirayla Sarıyer, 8 bin 407 lirayla Bakırköy, 7 bin 94 liraya Kadıköy, 7 bin 69 lirayla Beykoz, 6 bin 224 lirayla Adalar, 5 bin 841 lirayla Beyoğlu, 5 bin 212 lirayla Şişli izliyor.