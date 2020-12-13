İşte ısrarla görmek istemedikleri o tablo: 11 ayda 851 yeni fabrika üretime başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını, 13 bin 546 imalat sanayi tesisinin üretime geçtiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yapan Varank, “Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu. Bu yıl kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325’e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480’e ulaştı” dedi.

İLÇE BAZLI TEŞVİK

Varank, şunları söyledi: “Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz. Üçüncü çeyrekte yüzde 6.7’lik bir büyüme gerçekleşti. Bu performansta sevindirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde 22.5’lik artış.” Bakan Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

TOGG İÇİN GELİYORLAR

Türkiye’nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, “TOGG, Türkiye’nin gururu oldu. Türkiye’nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurtdışındaki işlerini bırakıp Türkiye’nin otomobili için vatanlarına döndü” dedi.

Bakan Varank, yerli solunum cihazının 14 günde seri üretim aşamasına geldiğini fotoğraflarla anlattı.

YATIRIMCIYI SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ



Yatırımcı bulmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, “Birileri çıkacak, kirli siyasetleri için bu yatırımcılara saldıracak, biz de susup bekleyeceğiz öyle mi? Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız” diye konuştu.

SİZİ SAHAYA GÖTÜRELİM, OSB HAVASI ALIN



AK Parti iktidarları döneminde tek bir fabrika kurulmadığı iddialarını aktaran Bakan Varank, “El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada” diyerek, şunları kaydetti: “Yalnızca son 2 senede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye’nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye’nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini, bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte, ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim fabrikasının, Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat attım. İnanmıyor musunuz? Gelin sizi sahaya götürelim. Şöyle OSB havası alın.”

BİLİM İNSANLARINA SAYGI DUYUN!



Bakan Varank, tartışmalı geçen sunumda, muhalefet milletvekillerine “Bir milletvekili çıkıp dedi ki ‘Sayın Bakan aşı geliştiriyordu ama nal topluyor.’ Bu ifadeyi gerçekten kınıyorum. Aşıyı ben geliştirmiyorum, 500’den fazla bilim insanı gecesini gündüzüne katıp geliştiriyor. Hadi bana saygınız yok, bilim insanlarına saygı duyun” diye tepki gösterdi.