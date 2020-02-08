İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Soner KAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB), yapılan açıklamaya göre otobüslerde tek biniş ücreti 2.60’tan 3.50’ye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar uyarınca 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; öğrenci bileti 1.25 liradan 1.75 liraya, 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 liraya, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı’nın fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi.

'VATANDAŞ DÜŞÜNÜLDÜ'

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bir programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zam soruları üzerine yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek, hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır” dedi.