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  3. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam! İşte yeni tarife...

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam! İşte yeni tarife...

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam! İşte yeni tarife...

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

 İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.        

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana zam alamadıklarını belirterek, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu ifade etti.        

Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.        

Türkmen, kararın, resmi imzaların tamamlanması sonrasında İstanbul Kart'la ilgili teknik işlemlerin yapılmasının ardından hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.        

 İSTESOB Başkanvekili Türkmen, 31 Aralık'ta dolan sübvanse oranlarının da 6 ay uzatıldığını hatırlatarak, haziran ayından sonra sübvanselerin kaldırılacağını kaydetti.      

(AA)

 


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