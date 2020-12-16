İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni yeniden devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferansla katıldığı toplantıda, uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu. Salgınla beraber kara yoluyla taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’na kaydığını belirten Karaismailoğlu, Türkiye’nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladığını ifade etti.

LİMANLARA DAVET



Denize kıyısı olmayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin başta Mersin ve Trabzon limanları olmak üzere Türkiye’nin limanlarından dünyaya açılabileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sivil havacılık sektörünün bu süreci en az zararla atlatması yönünde her türlü işbirliğinin geliştirilmesi için Türkiye’nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu kaydetti. Toplantıda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Trenle, konteyner taşımacılığının yanı sıra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.