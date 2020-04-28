İşsizlik ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte İŞKUR sorgulama ekranı!

İşsizlik ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? gibi sorular gündemde yerini korumaya devam ediyor. İşten çıkarılmış, iş akdi fesh edilmiş vatandaşlar konu ile ilgili detaylı bilgi almayı ihmal etmiyor. İŞKUR tarafından her ayın 5'inde ödenen bu maaş kovid- 19 salgını sonrası daha da önemli hale geldi. PTT üzerinden alınan işsizlik ödenekleri koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşların iban hesaplarına paraların yatırılacağı duyuruldu. İşte merak edilen konu hakkında detaylar..

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneği bekleyen kişiler konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Sorgulamalar e-devlet üzerinden T.C. kimlik ve şifre girildikten sonra öğrenilebilinecek.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

E-DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya internet adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.