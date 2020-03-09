İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları nedir? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı, devlet tarafında işten çıkarılan vatandaşa belli bir süre içinden ödeniyor. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler İşsizlik maaşı başvuru sorgulama nasıl yapılır? sorusunu yoğun bir şekilde arıyor. Kişinin işsizlik maaşına başvuru alabilmesi için iş yerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Asgari ücrete endeksli ödenen işsizlik maaşı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL oldu. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar mayısta işsiz kalanlar için geçerli.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.