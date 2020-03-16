İşsizlik maaşı almak için ne gerekiyor? İşsizlik maaşı 2020 hesaplama nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı alma şartları!

İşsizlik maaşı 2020 hesaplama nasıl yapılır? İş akdinin feshedilmesi durumunda, devlet tarafından ödenen maaşı almak için belirli şartlar bulunuyor. Alınacak maaşlarda sigorta primleri belirleyici rol oynuyor. İşsizlik maaşı almak için ne gerekiyor? Ödeneği alabilmeniz için en önemli kriter kendi istek ve arzunuz dışında işsiz kalmanız. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 NE KADAR?

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL oldu. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar mayısta işsiz kalanlar için geçerli.