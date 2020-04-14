İşsizlere yeni yeni destek paketi... AK Parti'den 15 maddelik teklif!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, 'İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Muş ayrıca, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.