İşsize 10 ay maaş! İşte gerekli şartlar

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması ve hizmet akdinin bulunması gerekiyor.

Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor.



İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurular ‘iskur.gov.tr’den yapılabiliyor. İşsizlik maaşı her ayın 5'inde ödeniyor.



EN ÇOK 2031 LİRA



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. Maaş hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor.



Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (bugün itibarıyla 2031 lirayı) geçemiyor. Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 6000 lira olan 2031 lira alır.

Prime esas kazancı 3500 lira olanlara ödenecek işsizlik maaşı ise 1389 lira oluyor. İşsizlik maaşına nafaka borçları dışında haciz konamaz.



SUNULAN HİZMETLER



İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor. İşsize yeni bir iş bulmak konusunda ve meslek edinme konusunda destek olunuyor.



MAAŞ NE ZAMAN KESİLİR?



İşkur’un teklif ettiği bir işi, haklı bir mazereti olmadan reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir.

İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.



EMEKLİLİĞİ GELEN ALIR MI?



Emeklilik nedeniyle yani 15 yıl 3600 gün şartı veya 25 yıl 4500 gün şartıyla işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamaz.



Askere gidenlere de işsizlik maaşı ödenir. Bu ödeme askerlik süresinde değil, önce veya sonra yapılır. Askerden önce işsizlik maaşına başvurmuşsa askere gidince maaş kesiliyor kalanı askerlik dönüşü ödeniyor.



Hemen askere gitmişse dönüşte İşkur’a başvurarak çalışana kadar işsizlik maaşı alabiliyor.



HAKLI FESİH HALLERİ



İstifa edene normalde işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ancak bunun istisnası ‘haklı fesih’ durumudur.



Maaşın ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırmak ve SGK’ya düşük ücretten bildirim haklı fesih kapsamına giriyor.

(Posta)

